5 причин купить вилочный погрузчик LiuGong (Люгонг)

Вилочный погрузчик – незаменимая техника на складе и производстве. Вилочные погрузчики LiuGong (Люгонг) – техника для вашего склада. Сомневаетесь? Давайте рассмотрим, почему именно эти погрузчики должны войти в ваш парк. Вот лишь 5 причин купить погрузчик LiuGong.

1. Увеличить производительность склада

Надежные технические решения, использованные в разработке китайских автокаров, — заслуга инженеров американской компании Cummins. Проверенные установки, простые в работе и обслуживании агрегаты позволили увеличить производительность техники более чем на 15% по сравнению с напольной техникой прошлых поколений.

Что значат эти 15% для вашего бизнеса? Это увеличение количества обрабатываемых грузов. К каждой десятке отгруженных паллетов прибавьте еще 1-2. В день этих дополнительных грузов может «набежать» минимум на 10-15 штук.

2. Улучшить условия труда

Качество работы операторов не последний фактор в общей статистике по производительности предприятия. Поэтому важно, чтобы сотрудники испытывали минимум напряжения при выполнении операций. От этого отчасти зависит и безопасность окружающих.

Вилочные погрузчики LiuGong предоставляют такие условия, при которых оператор качественно выполняет свои обязанности, не устает, не теряет здоровье. Среди них:

просторная кабина с широким проемом и панорамным обзором;

удобное сиденье с боковой и поясничной поддержкой спины;

комфортный наклон руля: при управлении погрузчиком не нужно тянуться;

эргономичная панель управления: каждый рычаг находится в поле зрения, поэтому оператор не отвлекается от груза во время работы.

3. Сократить расходы на обслуживании техники

Помимо экономичного расхода топлива, данная техника весьма умеренна в аппетитах на масла, редко требует техобслуживания.

При этом многие модели (особенно дизельные) легко справляются со своими задачами при минусовых температурах воздуха.

Немаловажен и тот факт, что все маслоналивные горловины, точки контроля уровня масла легко досягаемы. Как это связано с сокращением расходов? Очень просто: снижая затраты по времени на техническое обслуживание (ведь клапаны не нужно искать, долго открывать), сокращается и простой. А значит, оператор быстрее возвращается к работе, выполняя ее с большей отдачей. Вы зарабатываете, техника окупается скорее и в конечном итоге оказывается более доступной по затратам.

4. Сберечь корпоративный бюджет и совершить финансово обоснованную покупку.

Если вы пройдете по каталогу, то не увидите цен. Однако не спешите делать выводы. Наше предложение выгоднее, чем вы думаете:

Наша компания – официальный дилер производителя вилочных погрузчиков Люгонг. Это означает, что мы предлагаем цены, максимально приближенные к ценам производителя.

Мы бесплатно подберем и установим дополнительное навесное оборудование, выполним наладку техники перед началом эксплуатации.

Предварительный бесплатный тест-драйв поможет вам досконально оценить технику и принять взвешенное решение.

Скажите, сколько вы готовы заплатить за погрузчик, и мы рассмотрим это предложение!

5. Получить расширенную гарантию и бесплатное обслуживание

Производитель предоставляет официальную гарантию на погрузчики 2000 моточасов или 12 месяцев. Но мы решили пойти навстречу нашим клиентам и увеличить гарантийный срок!

На каждую модель погрузчика, купленную в нашей компании, вы получаете гарантию 3 года и бесплатное обслуживание в течение всего гарантийного срока. В любом регионе, в любое удобное для вас время наш специалист приедет и проведет техобслуживание и ремонт. Абсолютно бесплатно.

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